19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Samsun: Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlattığı, Tütün İskelesi'nden karaya çıkışı temsili olarak canlandırıldı. Selanik'ten özel olarak getirilen toprak ve Türk bayrağı, bisiklet ve motosiklet grupları tarafından Vali Orhan Tavlı'ya teslim edildi.

İzmir: Halk oyunları ve çeşitli branşlardan spor gösterileri sunuldu. Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, ay ve yıldı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

İstanbul: Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde resmi kutlama programı gerçekleştirildi.

Kayseri: Jimnastik, karate ve halk oyunları gösterileriyle renklenen kutlamalarda, Erciyes Dağı'na tırmanan 100 dağcı tarafından getirilen Türk bayrağı, Vali Gökmen Çiçek'e teslim edildi.

Bolu: JAK timleri, 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona indi.

Diyarbakır: Dicle Üniversitesi tarafından hazırlanan Trakya yöresi halk oyunları gösterisi tekvando, wushu, jimnastik ve judo gösterileri izleyenlerden alkış aldı.

Ağrı: Gençlerin taşıdığı 150 metrelik Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Denizli: 120 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

Sivas: Hamza Yerlikaya Ortaokulu öğrencileri, müzik öğretmeni Gülçin Negiz'in hazırladığı 'Feda Türkiyem' koreografiyle, müzik eşliğinde Türk bayrağı temalı gösteri sundu.

Konya: Karatay Kızılay Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen bisiklet kortejinde, genci, yaşlısı, çocuğu yüzlerce kişi birlikte pedal çevirdi.

Kırıkkale: Halk oyunları gösterileri, mehter takımı gösterisi, basketbol, eskrim ve tekvando gösterileri büyük beğeni topladı.

Antalya: Atatürk'ün de canlandırıldığı kutlamalarda, öğrencilerin dans ve akrobasi gösterileri beğeniyle izlendi. Vali Hulusi Şahin basketbol topuyla akrobasi gösterisine eşlik etti.

Nevşehir: Bayrak Koşusu, tekvando ve okçuluk yarışmaları düzenlendi.

Yozgat: Zeybek oyunları, karakucak güreşleri taekwondo, karate, voleybol, basketbol, jimnastik gösterileri yapıldı.

Edirne: Vali Sezer, öğrencilerle voleybol ve basketbol oynadı, ok attı.

Trabzon: Öğrenci koroları şarkılar söylerken, halk oyunları gösterileri ve spor etkinlikleri düzenlendi.

Iğdır: Gösterisini tamamlayan minik bir kız öğrenci, Türk bayrağını Vali M. Fırat Taşolar'a teslim edip boynuna sarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yayınladığı 107 yıllık milli mücadele ruhunu anlatan videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı yapay zekâ desteğiyle canlandırıldı.

SAPANCA GÖLÜ'NE 1923 METREKARE BAYRAK

Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde 19 Mayıs, 1923 metrekarelik Türk bayrağı açılarak kutlandı. Kuru ağırlığı 500 kilogram olan özel kumaştan üretilen Türk bayrağı yaklaşık 15 dakika suda tutuldu.

19 MAYIS NOSTALJİYLE BİRLEŞTİ

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen etkinlik, 19 Mayıs coşkusunu nostaljiyle birleştirdi. 30'dan fazla klasik aracın yer aldığı sergiye, klasik araç sahiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi ve araçların önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

BAYRAMDA KRUVAZİYER YOĞUNLUĞU

İstanbul'da 19 Mayıs Bayramı coşkusu yaşanırken Galataport ve Sarayburnu Limanı'na yanaşan dev kruvaziyer gemileri dikkat çekti. Yüzen şehirleri andıran gemilerin oluşturduğu yoğunluk turizm açısından sevinç yarattı.

