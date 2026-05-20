200 bin dolar iddiasında yeni tanık

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanan oğlu Gökhan Böcek'in yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği para trafiğiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özel ve CHP milletvekili Ağbaba'nın adaylık karşılığında kendilerinden rüşvet istediğini, 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında, 200 bin doları da CHP'nin Antalya'daki aday tanıtım toplantısında verdiğini itiraf etmişti.

Bu ifade üzerine derinleştirilen soruşturmada 200 bin doların teslim edildiği iddia edilen günle ilgili olarak, Muhittin Böcek'in tanıtım işlerinden sorumlu ekibinde yer alan tanık Batuhan Ülker'in ifadesine başvuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğunu, bu nedenle Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'i yakından tanıdığını belirten Ülker, Antalya Cam Piramit'teki lansman programında sahne görevlisi olduğunu aktardı.

ARAÇTAN ALIP VERDİ

Tanık Ülker; Gökhan Böcek'in lansmana katıldığını ve CHP Genel Merkezi'nden gelen heyetle birlikte salona geçerek ön sıralarda oturduğunu söyledi. Etkinlik alanı dışında yaşanan bir anı da paylaşan tanık, "Gökhan Böcek'in dışarıda bir aracın yanına gitti ve araçtan aldığı bir şeyi oradaki bir erkek şahsa verdiğini hatırlıyorum. Ancak bu olayın detaylarını, verilen paketin içinde ne olduğunu ve sonrasında ne konuşulduğunu bilmiyorum" dedi.