81 ilden gelen gençler Anıtkabir’i ziyaret etti
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gençler ve sporcular, Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geçti. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, "Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır" yazdı.