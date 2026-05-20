AK Partili Şebnem Bursalı Aksoy: Kaşıkla veriyor gibi yapıp kepçeyle alıyorlar

Aksoy, Cemil Tugay'ın seçim öncesinde verdiği su indirimi sözünü yerine getirmediğini ifade ederek, yapılan düzenlemenin vatandaş lehine değil, belediyenin gelirlerini artırmaya yönelik olduğunu savundu.

2 MİLYAR LİRALIK EK YÜK

"İzmirlilere verilen sözler tutulmamış, aksine 'indirim' söylemiyle yaklaşık 2 milyar liralık ek yük vatandaşın omuzlarına bırakılmıştır" diyen Aksoy, belediyenin uygulamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN HAKKINI SAVUNDUK"

Su tüketim sınırının çok az aşılması durumunda vatandaşların daha yüksek tarifeden ücretlendirilmesini daha önce de eleştirdiklerini hatırlatan Aksoy, Belediye Meclisi'ndeki yeni düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin indirim hakkının tamamen ortadan kaldırıldığını belirtti. Aksoy, "Biz, kıymetli meclis üyelerimiz aracılığıyla sadece bir bardak su fazladan tükettiği için daha yüksek bedel ödeyen vatandaşlarımızın hakkını savunurken, şimdi bu düzenlemeyle indirim hakkı tamamen yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI GERÇEĞİ ÇARPITMAKTIR

Açıklamasında dikkat çeken benzetmelere yer veren Aksoy, yapılan düzenlemeyi şu sözlerle eleştirdi: "Bunun adı gerçeği çarpıtmaktır. Bunun adı sağ gösterip sol vurmaktır. Bunun adı saman altından su yürütmektir. Bunun adı kaşıkla veriyor gibi yapıp kepçeyle almaktır."

"GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR"

Kamuoyunda oluşturulmak istenen algının gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayan Aksoy, "Manipülasyonla oluşturulmaya çalışılan algılar gerçek değildir. Çünkü gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" dedi.

"İZMİR HALKININ HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmirli vatandaşların verilen sözlerin tutulmasını ve kamu hizmetlerinin şeffaf, adil ve hakkaniyetli şekilde yürütülmesini beklediğini belirterek, İzmirlilerin hakkını savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

