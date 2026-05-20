Bakan Bolat, İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Sancho’yu kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu Bakanlıkta kabul ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair önemli gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak ilişkilerimizin geleceğine yönelik beklentilerimizi paylaştık. Sayın Büyükelçi ile ayrıca, 2026 yılı ikinci yarısında İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığımız "Türkiye-İspanya 4. Dönem JETCO Toplantısı" hakkında istişarelerde bulunduk. Türkiye-İspanya arasındaki dostluğu ve ekonomik ortaklığı daha da derinleştirme noktasında kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguladık."