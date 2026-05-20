Bakan Göktaş’tan: Tokat’taki selden etkilenenlere ilişkin açıklama: “20 milyon lira tutarında kaynak aktardık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ccil ve temel ihtiyaçların karşılanması için kentteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildiren bakan Göktaş, “Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

