Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler ile Kocaeli'ndeki dev gençlik buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samsun'da istiklal meşalesinin yakılmasının 107. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla idrak edildiğini belirten Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nde 100 bin kişilik "insan seli"

Erdoğan, bayram kutlamaları öncesinde cumartesi günü Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik buluşmasına ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı. Kocaeli Spor Stadyumu'nun tarihi bir güne tanıklık ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

207 üniversitemizden, 81 vilayetimizden gelen gençlerimiz, ülkemizde misafir olarak bulunan üniversiteli genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı, heyecan vericiydi. Her yaştan, her kökenden, her gelir grubundan ve farklı hayat tarzından yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin oluşturduğu bu tablonun ülkenin birliğini ve beraberliğini yansıttığını dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti;

Kocaelili kardeşlerimiz de misafirlerine başarıyla ev sahipliği yaptılar. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kere daha şahitlik ettik. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Kocaeli'ndeki şölen bizim sadece gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan 14'üncüsüydü. Bunun dışında kongrelerimizde, sohbet toplantılarımızda, farklı etkinliklerde özellikle de gençlerimizle yüzlerce defa bir araya geldik, hasbihal ettik. Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un 'Biz kimseye kin tutmazız, kamu alem birdir bize' anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.