Bilal Erdoğan, ’International Day’ programında konuştu: Gençleri Etnospor’a davet etti!

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE DAVET

Bilal Erdoğan, konuşmasını tamamlarken, öğrencileri yarın başlayacak olan Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ise etkinlikle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere 3 dilde eğitim verdiklerini, öğrencilerinin yüzde 30'unun uluslararası statüde olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilerin, Türkiye'nin gücü, insan kaynağı ve yumuşak güç anlamına geldiğini belirten Arkan, bu yolla Türkiye'nin 7 kıtaya uzanabildiğini anlattı.

Kaosun, çatışmaların ve küresel rekabetin olduğu bir dünyadan başarıyla çıkabilmek için bütün ulusların iyi insanlarıyla, entelektüelleriyle, düşünürleriyle nitelikli işbirlikleri ve dayanışma ortamı inşa etmeleri gerektiğini dile getiren Arkan, "Bunun en güzel yolu da eğitimdir. Burada sadece kendi ülkemizin değil, diğer ülkelerin de entelektüellerini, düşünürlerini, kamu politikası yönetici ve liderlerini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla uluslararası günü bu anlamda çok önemsiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in etkinlik için gönderdiği video mesaj izlendi.

Etkinlik, paneller, kültürel şovlar ve müzik dinletisiyle gün boyu sürecek.

Etkinliğin açılışına, Türkiye'deki bazı ülkelerin başkonsolosları, konsolos yardımcıları, bazı üniversitelerin rektörleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

