Bilal Erdoğan, 'International Day' programında konuştu: Gençleri Etnospor'a davet etti!

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen ve çok sayıdaki yabancı uyruklu öğrenciyi bir araya getiren "International Day" etkinliğinde konuştu. Gençleri Etnospor Kültür Festivali'ne davet eden Bilal Erdoğan, "Öğrencilerin kendilerini uluslararası bir ortamda bulmalarını sağlamak için uluslararası ofisimiz ve öğrenci ofisimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), çok sayıdaki yabancı uyruklu öğrenciyi bir araya getiren "International Day" etkinliği düzenledi. Üniversitenin Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, eğitimde asıl meselenin, kaç tane uluslararası öğrenciniz olduğu ya da kaç tane uluslararası programınız olduğu değil üniversite kampüsünde uluslararası bir atmosfer yaratıp yaratamamak olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİ OFİSİMİZLE YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Bilal Erdoğan, Türk öğrencilerle uluslararası öğrencilerin, kendi aralarında bile birbirlerini daha iyi tanımaları, kültürlerini ve dillerini daha iyi bilmeleri nedeniyle ayrıldıklarının altını çizerek, "İbn Haldun Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin kendilerini uluslararası bir ortamda bulmalarını sağlamak için uluslararası ofisimiz ve öğrenci ofisimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böylece mezun olduktan sonra, farklı ülkelerde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan entelektüellerden ve arkadaşlardan oluşan bir ağa hemen sahip olabilecekler." şeklinde konuştu.

"MEZUNİYET SONRASI İRTİBAT KESİLMEMELİ"

Öğrencilerin mezuniyet sonrası irtibatlarının kesilmemesi için mütevelli heyeti olarak bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Soykırımların yaşandığı, dünyanın dört bir yanında savaşların ve çatışmaların sürdüğü, kurallara dayalı uluslararası sistemin artık geçerliliğini yitirdiği günümüzde, dünyanın farklı yerlerinden gelen entelektüellerin, bu dünyanın hala insanlığın çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak ve insanı düşünce ve entelektüel tartışmaların merkezine yerleştirmek için gayretle çalıştıkları bir ortama gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE DAVET

Bilal Erdoğan, konuşmasını tamamlarken, öğrencileri yarın başlayacak olan Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ise etkinlikle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere 3 dilde eğitim verdiklerini, öğrencilerinin yüzde 30'unun uluslararası statüde olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilerin, Türkiye'nin gücü, insan kaynağı ve yumuşak güç anlamına geldiğini belirten Arkan, bu yolla Türkiye'nin 7 kıtaya uzanabildiğini anlattı.

Kaosun, çatışmaların ve küresel rekabetin olduğu bir dünyadan başarıyla çıkabilmek için bütün ulusların iyi insanlarıyla, entelektüelleriyle, düşünürleriyle nitelikli işbirlikleri ve dayanışma ortamı inşa etmeleri gerektiğini dile getiren Arkan, "Bunun en güzel yolu da eğitimdir. Burada sadece kendi ülkemizin değil, diğer ülkelerin de entelektüellerini, düşünürlerini, kamu politikası yönetici ve liderlerini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla uluslararası günü bu anlamda çok önemsiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in etkinlik için gönderdiği video mesaj izlendi.

Etkinlik, paneller, kültürel şovlar ve müzik dinletisiyle gün boyu sürecek.

Etkinliğin açılışına, Türkiye'deki bazı ülkelerin başkonsolosları, konsolos yardımcıları, bazı üniversitelerin rektörleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
