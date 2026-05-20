Burhanettin Duran’dan Sumud Filosu’na yapılan saldırıya kınama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum.

Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır.

Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör