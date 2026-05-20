Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sudan Başbakanı İdris ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 18:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti vesilesiyle Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti: "Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan ile ilişkilerimizi siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan'ın ülkemize ziyareti bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Sudan'ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika'nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz. Bu konudaki güçlü desteğimizi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz.