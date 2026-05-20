Devlet himayesindeki gençlerle buluşma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, devlet himayesi altındaki başarılı sporcu gençler ve Ankara'da bakım altında bulunan çocuklarla festival programında buluştu. Gençlerin bayramını kutlayarak başarılarından dolayı tebrik eden Göktaş, gelecek hedeflerine ilişkin sohbet etti. Gençlere her zaman kendi ilkelerine ve duruşlarına sahip çıkmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Göktaş, "Hepiniz bizleri gururlandırıyorsunuz. Benim size tavsiyem her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız. Çünkü bazen ikilemde kalmak sizi zorlayabilir. Sabırla davrandığımızda o zorluğun üstesinden gelebiliriz. Siz siz olun kendiniz olun, kendi değerlerinizle ayakta kalmaya gayret edin" dedi.