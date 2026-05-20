Dijital kalkan 6 ay içinde devrede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemede kritik aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirten Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasını amaçlayan yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçirileceğini bildirdi.

ÜLKEMİZE ÖZGÜ BİR MODEL

Konuyla ilgili her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Bakan Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

YAŞ DOĞRULAMA E-DEVLET'TEN

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını bildirdi. Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini de kaydeden Bakan Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını aktardı. ANKARA