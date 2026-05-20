EFES-2026 Seçkin Gözlemci Günü’nün gece safhası nefes kesti: Hedefler imha edildi!

"EFES serisi tatbikatlarda bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhası da 24 saat esasına göre icra edilmiştir. Tatbikatımızın komuta kontrol süreçlerinde Kocatepe Harekât Yönetim Sistemi ve yapay zekâ destekli programlar aktif şekilde kullanılmıştır. Ayrıca tatbikata hazırlık sürecinde verilen eğitim konularına bu sene 15 konu daha ilave edilerek toplam 28 konuda eğitim verilmiştir. Efes Tatbikatı, katılan tüm dost ve müttefik ülkeler ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin gayretleriyle her geçen yıl daha da gelişmektedir."

ÖZEL KUVVET TİMLERİ PLANLANAN HEDEFLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ Gece safhasında icra edilen senaryo kapsamında ilk olarak Kamikaze Yetenekli Sürü Dron ile karşıt kuvvet elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi etkisiz hale getirildi. Özel kuvvet timleri denizden ve havadan sızarak, planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön Kuvvet Harekâtı kapsamında, Su Altı Taarruz (SAT) Timleri ATAK Bot ile Su Altı Savunma (SAS) Timleri ise Süratli Bot ile bölgeye intikal etti, timler denize bırakıldı ve keşif harekâtı yapıldı. Ön Kuvvet Harekâtı ve müteakiben icra edilen Amfibi Harekât ile Hava Hücum Harekâtı (HHH) desteklenerek, tespit edilen hedefler keşif, gözetleme ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı. Muhasıma yardım götüren gemi ele geçirildi. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedefler topçu ve havan unsurları ile ateş altına alındı. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında hedefler hava gücü ile ateş altına alındı.