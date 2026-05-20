Erdoğan milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kabul etti
Başkan Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı yapıldı. Bu arada, Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladı.