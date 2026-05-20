Gençlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Milli Sporcular ve gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan şunları kaydetti:

SAVUNMA HATTININ EN KRİTİK UNSURU GENÇLER

İstiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Savunma hattının en kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Türk milleti istikbal ve istiklaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugünde dimdik ayaktadır.

Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan, gençlerle gerçekleşen programda ise soruları yanıtladı.

BENİ GENÇ TUTUYORSUNUZ

Erdoğan, Uşak'tan Meryem Nisa Apaydın'ın "Gençlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor?" sorusuna "Burayı bir millet kütüphanesi inşa etmeyi, özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençlere ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem, o kadar genç kalırım diye düşünüyorum Hep beni siz genç tutuyorsunuz" yanıtını verdi.

GENÇLER PİSLİKLERDEN UZAK YETİŞMELİ

Manisa'dan Simge Çevik, "Şiddet olayları ile karşılaşıyoruz. Peki gençlere düşen görev nedir?" sorusunu "Gençliğimi alkol, uyuşturucu bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle prıl pırıl bir gençlik olmalı. Bu gençliğimiz kötü alışkanlıkları yerle yeksan etmeli. Artık Türk gençliği bütün pisliklerden uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı" şeklinde yanıtladı.

GENÇLERLE BULUŞMAK HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ

Adana'dan katılan Sude Şengülay, "Gençlerin devlet yönetimine kattıkları kazanımlar nelerdir? Gençlerle çalışmak nasıl bir duygu?" diye sordu. Erdoğan, "Gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Bakınız geçenlerde, taekvando'da şampiyonluklar kaptık. Demek ki yaparsak oluyor" ifadelerini kullandı.

HAFTADA ÜÇ GÜN BASKETBOL OYNUYORUM

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e dönerek, "Rıza Olimpiyatlara hazırlanıyor musun?" diye soran Erdoğan, "Aleksandır Karelin'i geçtin öyle değil mi? Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım" dedi. Kayaalp ise, "Hepsini olimpiyatla taçlandırma hedefimiz inşallah" dedi. Erdoğan, "Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Bugün sabah basketbol oynadım, 68 sayı yaptım. Ben 16 yaşında futbola başladım. Baskete ise burada başladım." şeklinde konuştu. Merve isimli genç, "Torunlarınızla gündelik hayatınızda neler konuşuyorsunuz?" diye sordu. Erdoğan ise, "Gençlerle neler konuştuğumuzu, buradaki sohbette olduğu gibi konuşuyoruz" dedi.

GENÇLERİMİZİ BUNLARA KAPTIRMAYACAĞIZ

Erdoğan sosyal medya ile ilgili bir soruya ise, "Sosyal medya gerçekten gençliğimizin en büyük sorunu. Sosyal medyada biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Gençliğimizi istikamet üzere yürüyüşünü sağlamış olacağız" yanıtını verdi.

MİLLİ TAKIM KAZANACAK

Bilecik'ten Yusuf Borlu, "Milli Takım 24 yıllık aradan sonra gruplara katılacak şansımız ne olur? Şampiyon kim olur?" diye sordu. Başkan Erdoğan ise Bakan Bak'a dönerek, "Sen söyle Osman" diyerek Bakan Bak'ın yanıtlamasını istedi. Bakan Bak, "Bizim çocuklar 24 yıl aradan sonra Dünya Kupasına katıldılar. Siz de çok desteklediniz. Her maçı takip ettiniz. Milli Takımımız Dünya Kupasında gruptan lider çıkmak istiyoruz. Çok önemli futbolcularımız var. İnancımız o ki milli takımımız gruptan çıkacak. Benin düşüncem çeyrek finale gelip bir sürpriz yapabilir. Biz onları yürekten destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sürpriz yapabiliriz deme, biz kazanacağız de. Kazanmak, kazanmak, kazanmak" dedi.

ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katıldı. Konseri dinleyen Başkan Erdoğan ve eşi, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. ANKARA