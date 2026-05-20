İBB çürüttü, Beykoz Belediyesi açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatılarak kaderine terk edilen R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi yüzme havuzu Beykoz Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi'ni devraldığımızda teknik altyapıdan yüzme havuzunun motorlarına kadar her şeyin söküldüğü, tesisatın adeta kullanılamaz hale getirildiği bir manzara vardı. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde havuzumuzu yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Kompleksin önünde bulunan atıl alan 150 araçlık modern bir otopark haline getirildi. Sporcular açılışla birlikte havuzda ilk kulaçlarını attı.