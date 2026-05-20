İBB Davasında 40. gün: Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın savunma yapıyor
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 414 sanığın yargılandığı dava 40. gününde. Duruşma, İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin eski Genel Müdürü ve İBB İletişim Koordinatörü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ SERDAL TAŞKIN SAVUNMA YAPIYOR
77'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 414 sanığın yargılandığı dava 40. gününde de devam ediyor. Duruşma, İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin eski Genel Müdürü ve İBB İletişim Koordinatörü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı.