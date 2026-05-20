Kenetlenme zamanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine dikkat çekti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KIZILELMAMIZ'

Bahçeli, Türkiye'nin terörden arındırılması ve milli kardeşliğin pekiştirilmesi vizyonuna değindi. Bu hedefin siyasi bir hamlenin ötesinde insani ve tarihi bir zorunluluk olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızılelmasıdır" dedi. Terör ve fitne odaklarına karşı safların sık tutulması gerektiğini belirten Bahçeli, "Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır" dedi.

19 MAYIS KUTLU BAŞLANGIÇ

19 Mayıs'ın esaret zincirlerini parçalayan kutlu bir başlangıç olduğunu dile getiren Bahçeli, "19 Mayıs, mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs, esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs, karanlığa terk edilmek istenen bu coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır" diye konuştu.