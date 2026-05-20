Kızılelma’nın gözleri açıldı

EFES 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayii sergisinde Türkiye'nin milli ve yerli savunma silahları göz doldurdu, yeni teknolojiler sergilendi. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya da entegre edilecek, ASELSAN yapımı son teknoloji TOYGUN ve KARAT gibi ürünler de sergide yer aldı. Kızılelma, hava savunma ve taarruz görevlerinde etkin bir kuvvet çarpanı olacak.

EZBER BOZAN TEKNOLOJİLER

KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/ SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi (ısı) arama, tespit ve takip sistemi. Kızılötesi arama ve takip sistemleri, yeni nesil savaş uçaklarının düşük görünürlük özelliklerine katkı sağlamak ve tespit kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliştiriliyor.

TOYGUN, MWIR bandında çalışan 1280x1024 çözünürlükte IR görüntüleme sistemi ve lazer işaretleyiciye sahip. IR görüntüleme sisteminde yüksek çözünürlüğü desteklemek için görüntü iyileştirme yöntemleri de (kenarköşe yumuşatma, görüntü keskinleştirme, histogram eşitleme, siyah/beyaz dengeleme, sis, pus ve atmosferik etkileri kaldırma/minimize etme, türbülans düzeltici ve hedef kıymetlendirme) bulunuyor.

Hava-hava muharebesi, hava-yer muharebesi, keşif, gözetleme ve hedefleme gibi görevlerde kullanılabilecek TOYGUN'da 35 km'ye kadar lazer mesafe ölçümü, Otomatik Hedef Algılama, Tekli/Çoklu Hedef Takibi, 2 Eksen Mekanik+2 Eksen Optik Stabilizasyon gibi özellikler yer alıyor.

Aynı zamanda TOYGUN ile takip edilen hedeflerin koordinatları belirlenebiliyor.

YERLİ ÜRÜNLER ŞOV YAPACAK

EFES kapsamında açılan savunma sanayii sergisinde tatbikatta kullanılacak ürünlerden bazıları da sergilendi. STM'nin milli vurucu İHA'sı KARGU'lar otonom sürü kabiliyetleri ile sahada olacak.

Yapay zekâ ve görüntü işleme destekli görev yetenekleri dikkat çeken KARGU'lar, sürü konsepti kapsamında koordineli görev icra ederek hedefe karşı eşzamanlı saldırı düzenleyebiliyor. 20 adet KARGU'dan oluşan sürü; tamamen milli algoritmalarla, tek operatör kontrolünde otonom şekilde gerçek mühimmatla hedeflerini tam isabetle vurarak, dünyada canlı mühimmatlı sürü operasyonu alanında bir ilke imza atacak.