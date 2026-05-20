Sıfır atığın kalbi İstanbul’da atacak: 183 ülkeden katılım olacak

İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle adeta bir çığ gibi büyüyerek yoluna devam ediyor. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sıfır atık denildiğinde, çevre denildiğinde örnek gösterilebilecek beş ülke sayılacaksa, bunlardan bir tanesi hatta en başta geleni Türkiye olarak gösteriliyor. Günün sonunda dünyanın yaşlandığını, kaynakların tükenmeye başladığını, tükenmeyen kaynakların ise çevreyi kirleterek bir anlamda insanları tüketmeye başladığını dünyanın her tarafında görmüş olduk. Ülkelere sınırlar koyabiliriz. Pasaportla giriş çıkış yapılır, başka güvenlik tedbirleri alınır. Ancak iklimle ilgili, kuraklıkla ilgili, yağışla ilgili, yoksullukla ilgili sınırlar koyulamıyor. Göçlere baktığımızda; Afrika'nın bir noktasından Avrupa'ya, Türkiye'ye, hatta Amerika'ya kadar uzanan bir göç zinciri görüyoruz. İnsanların memleketlerini keyfi olarak değiştirmediğini, ülkelerini keyfi olarak terk etmediğini biliyoruz.

Göçler, savaşlar, kıtlık, yoksulluk, mevsimlerin değişmesi; geçmişte yetişen ürünlerin bugün yetişmemesi ya da geçmişte yetişmeyen ürünlerin bugün yetişmeye başlaması aslında bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Eğer tedbir alınmazsa, herkes üzerine düşeni yapmazsa, bize emanet edilen dünyayı çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek kuşaklara bırakma konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Aslında hep torunlarımıza daha iyi bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı düşünürken bazı alanlarda şunu da gördük: Bırakın torunlarımızı, bugün yaşayan insanlara dahi birçok alanda yetmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun için sadece devletlerin irade ortaya koyması yetmiyor. Sadece sivil toplum kuruluşlarının çabası da yeterli olmuyor. Şehrin tamamı, en azından önemli bir kısmı ortak bir irade ortaya koymuyorsa, bu kültür hayatımıza yerleşmiyorsa; ne yaparsak yapalım, ne anlatırsak anlatalım hep eksik kalacaktır. 1–7 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Haftası da işte bu ihtiyaçtan doğdu. Samed Başkanımız konuyu bizlere getirdiğinde gerçekten heyecanlandık. İstanbul gibi şehirlerin anasına yakışacak bir etkinlik olduğunu gördük. Bununla birlikte dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor, sıfır atık temalı etkinlikler düzenleniyor. Neyi amaçlıyoruz? Şunu amaçlıyoruz: Biraz önce başkanımız da ifade etti, bin 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlik düzenleyen kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu etkinliklerle birlikte başta çocuklarımız olmak üzere, şehirde yaşayan 16 milyon hemşehrimizin sıfır atıkla ilgili doğrudan ya da dolaylı bir katkısı, farkındalığı ve bilgisi olacak.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise şöyle konuştu: 16 milyon İstanbullumuzla beraber; 39 ilçemizdeki belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kamu kurumlarımız, il müdürlüklerimiz, valiliğimiz ve bu şehre, İstanbul'a dair söz söylemek isteyen herkesle omuz omuza İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı kutlayacağız. Havası kirlendiğinde bunun faturasını herkesin ödeyeceğinin çok iyi farkındayız. Bunun için İstanbul için, İstanbul'un geleceği için, dünyanın geleceği için 16 milyon İstanbullu olarak birlikte çalışmak zorundayız. Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin ortaya koyduğu küresel bir çevre hareketidir. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin; Türkiye denince, Sayın Emine Erdoğan denince akla Sıfır Atık Hareketi geliyor. Bakınız, Sıfır Atık Vakfı olarak 500'den fazla kurum ve kuruluşla birlikte Sıfır Atık Forumu'nu icra edeceğiz. 5–7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden kayıt alındı. Dünyanın 183 ülkesinden insanların katılacağı, 200'den fazla belediye başkanı, bakan ve üst düzey yöneticinin yer alacağı bu forumda, sıfır atığın geleceğini tartışacağız.

SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ İSTANBUL OLACAK

Aslında yaptığımız bu çalışmalar, İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma noktasındaki irademizi ve kararlılığımızı gösteriyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmayı İstanbul merkezli yürütüyoruz. Çünkü İstanbul, on bin yıldan fazla tarihi olan kadim bir şehir. Farklı dinî grupların, farklı milletlerden ve farklı etnik kökenlerden insanların binlerce yıldır hoşgörü içerisinde birlikte yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehir kutsal bir şehir. Bu şehir müjdelenmiş bir şehir. Biz de bu şehrin gençleri, evlatları ve kardeşleri olarak; İstanbul'u dünya sahnesine taşıma noktasında kararlıyız. Bakınız, dünyanın hemen hemen bütün büyük şehirlerinin iklim haftaları var. İnsanlar bugün Londra İklim Haftası'nda etkinlik yapmak için çalışıyor, New York İklim Haftası'nda yer almak için çaba gösteriyor. Paris'te, Delhi'de ve dünyanın birçok büyük metropolünde iklim haftaları düzenleniyor. Biz de Birleşmiş Milletlerle birlikte, Sayın Valimizin himayelerinde ve Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl itibarıyla İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz.

İstanbul'dan başlayan bu harekete, bu yıl itibarıyla 39 ilçeden 1.500'den fazla proje başvurusu yapıldı. İnşallah bu tarihlerde hayata geçirilecek 1.500 projeyle birlikte İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen, sıfır atık çalışmalarına dokunmayan hemşerimiz kalmayacak. Yine 4–7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Sıfır Atık Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Düzenleyeceğimiz bu festivale 1 milyondan fazla hemşerimizi bekliyoruz. İstanbul Sıfır Atık Festivali'nde bu yıl ana temamız enerji verimliliği olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte organize ettiğimiz festival kapsamında gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı açısından enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir temayla düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin, bu şehrin gençleri için önemli bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz.