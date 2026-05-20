SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: "Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek"
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump ise, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon konuşması hakkında, "Erdoğan ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Aramızda çok iyi bir ilişki var. O çok iyi bir lider" dedi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.
SURİYE'DE İSTİKRAR VURGUSU
Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.
NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan, ayrıca, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.