  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: "Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek"

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: "Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump ise, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon konuşması hakkında, "Erdoğan ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Aramızda çok iyi bir ilişki var. O çok iyi bir lider" dedi.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek

SURİYE'DE İSTİKRAR VURGUSU

Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, ayrıca, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek

BAŞKAN ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşması hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Aramızda çok iyi bir ilişki var" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SON DAKİKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!