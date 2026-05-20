SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: "Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek"

Başkan Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşması hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Aramızda çok iyi bir ilişki var" dedi.

