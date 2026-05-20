SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye 2. arınma çağrısı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert mesaj: CHP haramın sığınağı olamaz!

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, kurultayındaki şaibe iddialarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi’nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Gözler, 1 Temmuz’a ertelenen mutlak butlan davasına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye 2. arınma çağrısı geldi… Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz” diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na açık açık mesaj gönderdi.
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları…
Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım. Ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.
Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.