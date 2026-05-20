  • SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye 2. arınma çağrısı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert mesaj: CHP haramın sığınağı olamaz!

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, kurultayındaki şaibe iddialarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi’nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Gözler, 1 Temmuz’a ertelenen mutlak butlan davasına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye 2. arınma çağrısı geldi… Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz” diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na açık açık mesaj gönderdi.

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, kurultayındaki şaibe iddialarıyla gündemden düşmedi. Gözler 1 Temmuz'daki mutlak butlan davasına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yayınladığı videoda, CHP'ye arınma çağrısını yineledi. "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na açık açık mesaj gönderdi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları…

Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım. Ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.

"CHP HARAMIN VE KİRLENMİŞLİĞİN SIĞINAĞI OLAMAZ"

Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.

"BENDEN SUSMAMI VEYA BAŞKA ŞEYLER SÖYLEMEMİ BEKLEYENLER VAR"

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.

Bakınız, yetmiş yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım."

