TBMM’nin en genç Milletvekili AK Partili Aydemir’den CHP’li Başarır’a tepki: “Gençler olarak Türkiye'nin her alanında öncüyüz”

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yapmış olduğu konuşmasında gençleri hedef alarak kirli bir provokasyona kalkıştı. Başarır, gençlerin yurt dışına yöneldiği ve ülkede umutsuzluk yaşadığı yönünde algı oluşturmaya yönelik ifadeler kullandı." ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Aydemir, "Bugün her yerde bizler varız, daha da olmaya devam edeceğiz çünkü arkamızda güçlü bir lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarında söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, "Son yirmi beş yılda üniversite sayımız 208'e çıkarıldı; harçları kaldırdık, katsayı zulmünü bitirdik, başörtüsü yasağını kaldırdık; KYK kredi geri ödemelerinde faiz ve enflasyon farkını kaldırdık; Ulusal Staj Programı'ndan 100 bin gencimiz yararlandı; sadece son iki yılda ÜNİDES'ten 6 bin üniversite topluluğu faydalandı; İŞKUR Gençlik Programı'yla 220 bin genç çalışma fırsatı buldu; Aile ve Gençlik Fonuyla 140 binin üzerinde genç, yuvalarını kurdu ve daha niceleri" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından CHP'li Ali Mahir Başarır ile karşı karşıya gelen TBMM'nin en genç milletvekili Aydemir, "Bugün Genel Kurul kürsüsünde ben AK Parti'yi temsilen, Türkiye'nin en genç milletvekili olarak konuştum. Nice genç siyasete ilgi duyuyor, genç siyasette yetişiyor ancak baktığınız zaman, burada, siyasette daha nice gencin olmasını engelleyen sizlersiniz Sayın Ali Mahir Başarır. Bugün gençler, sizin kendi Gençlik Kolları Başkanınız bile bu kürsüde değilse demek ki siz bu listelerinizde bu gençlere yer vermediniz. Bizler gençler olarak Türkiye'nin her alanında öncüyüz, savunma sanayisinde de başat aktörüz, sporda da başat aktörüz, bugün her yerde bizler varız, daha da olmaya devam edeceğiz çünkü arkamızda güçlü bir lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör