Trafikte bir ilk: ‘Lütfen bana ceza yazın’

Trabzon'da yaşayan Sadık Dertli (52), bir süre önce sahibi tarafından trafikten çekilmiş az hasarlı bir araç aldı. Aracı tamir ettiren ve bazı değişiklikler yaptıran Dertli, ardından trafiğe çıkabilmesi için değişiklikleri tescil ettirmek ve kendi adına ruhsat almak üzere notere gitti. Noterden ise tescil süresi dolduğu için ceza yazılması gerektiği söylendi. Bunun üzerine ceza işlemi için polis aramaya başlayan Dertli, gittiği karakolda 'Kendime ceza yazdırmaya geldim' deyince kahkahalarla karşılandı.

Ardından bir asayiş ekibine giden Dertli, cezanın trafik polislerince yazılması gerektiğini öğrendi. Ardından bulduğu 2 trafik polisi elektronik imza ve tablet uyumsuzluğu nedeniyle işlem yapamadı. Üçüncü bulduğu trafik polisine cezayı yazdırmayı başaran ve ceza makbuzunu cebine koyup noter işlemlerini tamamlayarak aracının devrini alabilen Dertli, "Ceza yemek için polis aradığımı anlattığım herkes, kahkahalarla güldü" dedi.