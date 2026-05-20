Tüm dünya Türk sofrasında buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası"nın bu yılki konsepti "Bir Sofrada Miras" olacak. Bu yılın seçkisi, keşkek, baklava, mantı ve dolma gibi hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. Etkinlikler, hem Türkiye'de hem de yurtdışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda uzun masalarda bir araya gelmeyi teşvik eden toplu yemek organizasyonları, Türk şeflerle uluslararası şefleri buluşturarak kültürlerarası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler yapılacak.

MUTFAĞIMIZ TANINMIYOR

Emine Erdoğan, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabının sunuş yazısında şu ifadelere yer vermişti: "Bilhassa yurtdışı ziyaretlerimde Türk mutfağının yeteri kadar ve hakkıyla tanınmadığının farkına vardım. Küresel bilinirlik kazanmış olan kebap ve baklava mutfağımızın özü olarak tanınıyor. Oysa mutfağımızın özellikle fast-food kültürüne meydan okuyan ve dünyada yükselen gastronomi eğilimleriyle bire bir örtüşen çehresinin herkesçe bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla, araştırmacılarla el ele vererek bu kitabı hazırladık."