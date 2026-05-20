Türk devletleri sivil savunmada ortak hareket edecek
TBMM Dışişleri Komisyonu, geçen günlerde "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sivil Koruma Mekanizması Kurulmasına İlişkin Anlaşma"yı kabul etti. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelecek anlaşma kapsamında Türk devletleri; yaşanacak deprem, sel gibi afet ve acil durumlarda harekete geçecek.
Anlaşmanın görüşmeleri sırasında bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Teşkilat bünyesinde arama kurtarma operasyonları ve rehabilitasyon faaliyetlerini kapsayacak bir sivil koruma mekanizması kurulması fikri ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen TDT 8'inci zirvesinde gündeme getirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu anlaşmanın ilk taslak metni ülkemiz tarafından hazırlanarak müzakerelere sunulmuştur" dedi.
Kulaklıkaya, mekanizmanın temel amacının, teşkilata üye ve gözlemci ülkeler ile talep edilmesi hâlinde üçüncü ülkelerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara ilişkin teşkilat çatısı altında müşterek ve eşgüdümlü şekilde müdahale edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Anlaşmanın görüşmeleri sırasında bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Teşkilat bünyesinde arama kurtarma operasyonları ve rehabilitasyon faaliyetlerini kapsayacak bir sivil koruma mekanizması kurulması fikri ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen TDT 8'inci zirvesinde gündeme getirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu anlaşmanın ilk taslak metni ülkemiz tarafından hazırlanarak müzakerelere sunulmuştur" dedi.
Kulaklıkaya, mekanizmanın temel amacının, teşkilata üye ve gözlemci ülkeler ile talep edilmesi hâlinde üçüncü ülkelerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara ilişkin teşkilat çatısı altında müşterek ve eşgüdümlü şekilde müdahale edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.