Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının soru-cevap kısmında, Türkiye'de konuşlu hava savunma sistemlerinin durumu, NATO'ya sunulan stratejik projeler ve EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin güncel gelişmeleri içeren bir bilgiler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetlerin müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı vurgulandı. Bölgedeki güvenlik ortamının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir.

Türkiye'den NATO'ya "maliyet etkin" enerji önerisi

Bakanlık, NATO'nun doğu kanadındaki enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi" önerisinde bulunulduğunu duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler paralelinde deniz yoluyla yakıt taşımacılığına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen projenin, alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkin olduğu ve daha kısa sürede hayata geçirilebileceği vurgulandı.

EFES-2026 Tatbikatı'nda tarihi katılım: Libya ve Suriye

Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaşıldı. "Tek Libya, Tek Ordu" hedefi doğrultusunda Libya ordusunun, toprakları dışındaki ilk tatbikat katılımını Türkiye'de gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatta Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere toplam 502 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek eğitim yaptığı kaydedildi.

Aynı zamanda, Suriye ordusunun da çekirdek bir unsurla, kendi toprakları dışında ilk kez bir tatbikata katılım sağlayarak EFES-2026'da yer aldığı, Suriye ordusuna yönelik eğitim desteğinin devam edeceği ifade edildi.

Almanya ile stratejik iş birliği derinleşiyor

Son dönemde Almanya ile gelişen olumlu ilişkilere de değinilen açıklamada, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolünü daha güçlü değerlendirdiği ve savunma iş birliğini derinleştirmeye önem verdiği belirtildi.