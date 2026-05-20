Uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Difüzyon mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul’da yakalandı
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı koordineli çalışmada, V.B'nin, bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti organizasyonunda yer aldığını ve çeşitli ülkeler arasında uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Almanya yetkili makamlarınca da "uyuşturucu madde ticareti" kapsamında difüzyon mesajıyla aranan zanlı, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#İSTANBUL #ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý