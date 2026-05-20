Uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı koordineli çalışmada, V.B'nin, bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti organizasyonunda yer aldığını ve çeşitli ülkeler arasında uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Almanya yetkili makamlarınca da "uyuşturucu madde ticareti" kapsamında difüzyon mesajıyla aranan zanlı, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.