Veli Ağbaba’nın çantacısına ev hapsi talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturmada, oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

ADAYLIK İÇİN VERİLEN 1 MİLYONLUK RÜŞVET

Soruşturma kapsamında ifade veren Böcek, CHP Genel Merkezi'nde babası Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında Özgür Özel'in talimatıyla istenilen 1 milyon euroyu Veli Ağbaba'nın çantacısına teslim ettiğini itiraf etmişti.

VELİ AĞBABA'NIN ÇANTACISI

Ardından ek ifade veren Böcek, CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euroyu teslim alan kişinin Emre Caner olduğu söyledi. Ağbaba'nın çantacıda Emre Caner Ankara'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi.

EV HAPSİ TALEP EDİLDİ

Emre Caner getirildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade vererek 1 milyon hakkında bildikleri soruldu. Caner, ev hapsi şeklindeki adi kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.