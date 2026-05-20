YTB'nin Geleneksel Oyunlar TIR'ı Fransa'da
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Geleneksel Oyunlar TIR'ı, Fransa'nın Lyon kentinde gençlerle buluştu. Avrupa'nın farklı kentlerindeki yolculuğuna devam eden YTB Geleneksel Oyunlar TIR'ı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Lyon'da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. YTB ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde yapılan etkinlik, Lyon Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda düzenlendi. Etkinliğe, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özil katıldı. Gençler, etkinlik kapsamında okçuluk, matrak, mas güreşi, mangala ve aşık oyunları gibi kadim Türk kültürünü yansıtan birçok ata sporu ve geleneksel oyunu deneyimleme ve tanıma fırsatı yakaladı.