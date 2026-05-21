AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan CHP’ye sert eleştiriler: İç kavgalarından şehrin geleceğiyle ilgili adım atmıyorlar

Tepebaşı Belediyesi'nde patlak veren skandala ilişkin konuşan Albayrak, hayırseverlerin bağışlarının usulsüz şekilde satıldığını belirtti: "Aşevi dediğimiz, fakir fukara için yemek üretilen yer. Oraya yapılan hayırları para karşılığında bir paravan şirket kurarak millete satıyor olmaları gerçekten bizleri derinden üzdü. Hayır sahipleri belediye aracılığıyla dağıtılmasını istiyor. Belediye bunları alıyor, düğün salonlarında yapmış oldukları organizasyonlarda parayla satıyor. Yani hayır gelen şeyi, paravan bir şirket üzerinden yemek hizmeti diye satmış oluyorlar." Olayın içeriden bir kişinin CİMER'e şikayetiyle ortaya çıktığını belirten Albayrak, soruşturma kapsamında 15 kişinin tutuklandığını ve yargı sürecinin başlamak üzere olduğunu kaydetti: "Bir yetimin, bir fakirin hakkı olan paraya ya da yemeğe, aşa dahi el uzatmış olmaları ne kadar aciz bir hale düştüklerinin en büyük göstergesi."

SAKARYA NEHRİ'Nİ KURUTTULAR, AK PARTİ HAYAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü doğrulayan bir örneği Çifteler ilçesinden veren Albayrak, "Bakın Sakarya Nehri'nin doğduğu yer Çifteler ilçemizdir. 2024 seçimlerinden sonra oraya CHP'li bir arkadaş belediye başkanı oldu. Bizzat bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden, sormamasından ve kendi buyruğuyla hareket etmesinden dolayı gerçekten Sakarbaşı'nı kuruttu. Ondan sonra döndü, geçti, bize geldi. Bakın AK Parti İl Başkanlığına Çifteler Belediye Başkanı geldi. Dedi ki 'Başkanım biz burada sıkıntılarımız var, müdahale etmemiz lazım.' Biz de milletvekillerimizle, Tarım Bakanlığımızla, DSİ Genel Müdürlüğümüzle görüşme yaptık. Gerçekten teknik altyapısıyla, mühendisliğiyle, hesaplamalarla güzel bir çalışma yapıldı. 12 kaçak engellendi, kapaklar yenilendi ve şu an gelinen noktada Sakarya Nehri'miz eski haline kavuştu. Ve bugün gerçekten oranın eski günlerine kavuşmasına vesile olan Tarım Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze tekrar tekrar teşekkür ediyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNÜ ESKİŞEHİR'DE YAŞAYARAK GÖRDÜK"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır kullandığı bir eleştiriyi Eskişehir özelinde örneklendiren Albayrak, yaşanan olayların bu sözün doğruluğunu kanıtladığını söyledi. Albayrak, "Hani Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya; 'CHP demek susuzluk demektir. CHP demek çamur demektir, çukur demektir' diyor ya, gerçekten biz bunu Eskişehir'de yaşayarak gördük" dedi.

"BİZİM HİZMET ETME NOKTASINDA AŞKIMIZ VAR, ONLAR KAVGADAN ŞEHRE BAKAMIYOR"

AK Parti'nin Eskişehir'e kazandırdığı yatırımları sıralayan Albayrak, Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren'in yapıldığı ilk şehrin Eskişehir olduğunu hatırlatarak, 20 bine yakın TOKİ konutu, 20 bin kişilik KYK yurtları, şehir hastaneleri ve TÜRASAŞ'ta üretilen yerli lokomotifleri örnek gösterdi. CHP'lilerin "TÜRASAŞ kapanıyor" yalanını attığını, oysa kurumun büyüme kararı alarak 2027'de 300 yeni personel alacağını belirten Albayrak, sözlerini şöyle noktaladı: "Bizim gerçekten vatandaşımıza hizmet etme noktasında bir heyecanımız, bir iştahımız, bir aşkımız var. Onlar ise kendi iç kavgalarından dolayı şehrin geleceğiyle alakalı, şehrin sıkışan sıkıntılarıyla alakalı hiçbir adım atmıyorlar. Çünkü amaçları bu memlekete hizmet etmek değil; bunu en iyi şekilde görmüş olduk."

"CHP DİYE BİR PARTİ KALMADI, İMAMOĞLU'NUN KILINCINI SALLAYANLAR KALDI"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan bir meclis üyesinin sözlerini aktaran Albayrak, ana muhalefetteki parti içi demokrasi krizine dikkat çekti: "Genç bir kardeşimiz şu ifadeyi kullandı: 'CHP diye bir parti kalmadı. Ekrem İmamoğlu'nu övenler ve Ekrem İmamoğlu'nun kılıncını sallayanlar kaldı. Eğer ona doğru bir şey söylemezsen seni dışlıyorlar.' Koskocaman bir CHP'yi bir insanın hegemonyasına sokmuş oldular. Ekrem İmamoğlu bugün CHP'den daha büyük bir hale gelmiş oldu."