AK Parti MKYK’da Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Terörsüz Türkiye ülkemizin geleceği
AK Parti MKYK'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini söyleyerek "Süreç başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz. Aramıza nifak sokamayız. Bu işi hep birlikte çözeceğiz ve beraber başarıya ulaştıracağız" dedi. Son günlerde kamuoyunda sık sık dile getirilen MHP ile süreç hakkında görüş ayrılıkları yaşandığı ve sürecin akamete uğradığı iddiaları hakkında da konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ve terörsüz Türkiye süreci hayati önem taşıyor. Her şey kendi doğal ritminde ilerliyor. Fitne odaklarının söylediklerine aldırış etmeyin. İttifak ve süreçle ilgili konuşurken de sert ve zarar verici konuşmalardan hassasiyetle kaçının. Yakalanan toplumsal mutabakat ve ittifak zeminine sahip çıkın. Azami hassasiyet gösterin. Sürece ve ittifaka hep birlikte sahip çıkıp idame ettirelim. Sahada olup hep birlikte çalışmaya devam edelim. Terörsüz Türkiye eşittir Türkiye'nin geleceği demektir. Terörü ülke gündemimizden çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.