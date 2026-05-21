Antalya’da TÜGVA Yaz Okulu’nun tanıtımı yapıldı! TÜGVA Başkanı Beşinci: Burada hem eğlensinler hem öğrensinler istiyoruz

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bu yıl "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, gazetecilere, TÜGVA Yaz Okulları'nın basın tanıtımını dün İstanbul'daki genel merkezlerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda, eğitimin ve gençliğin önemini anlattıklarını belirten Beşinci, bugün de Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Temmuz itibarıyla 6 hafta boyunca, ortaokullu gençleri yaz okullarında ağırlayacaklarını dile getiren Beşinci, şöyle konuştu:

"Sportif faaliyetlerden kültür-sanat faaliyetlerine kadar çok çeşitli, çok zengin bir müfredatla gençlerimizin yaz dönemini dolu dolu geçireceğiz. Bizler istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin. Bu kapsamda birçok faaliyeti bir araya getiriyoruz. Onların özgüvenine katkı sağlamak istiyoruz. Şahsiyetlerini, karakterlerini inşa etmek istiyoruz. Burada bizim de katkımız olsun istiyoruz. Dolayısıyla yaz dönemini onlar için hazır hale getiriyoruz. Burada hem eğlensinler hem öğrensinler istiyoruz. Anne ve babalarımızın yükünü de bu vesileyle hafifletmek istiyoruz."

Beşinci, okulun 81 ilde faaliyete geçeceğini, web sitesi ve TÜGVA il temsilcilikleri üzerinden başvuruları kabul ettiklerini belirtti.

Okula bütün ortaokul öğrencilerinin ücretsiz bir şekilde kabul edileceğini vurgulayan Beşinci, tek kriterlerinin genç ve ortaokul öğrencisi olması olduğunu kaydetti.

Etkinlikte "Kitap Kurdu" yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi, katılan çok sayıda ortaokul öğrencisi kurulan oyun alanlarında sporu yapma imkanı buldu.