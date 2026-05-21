Bakan Bayraktar duyurdu: Nijerya ile madencilik alanında anlaşma imzalandı

KAZAN KAZAN ANLAYIŞI

Bakan Bayraktar, ayrıca sosyal medyadan anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Nijerya ile madencilik alanındaki iş birliğini daha işlevsel ve daha sonuç odaklı bir zemine taşıyacak önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Sayın Oladele Henry Alake ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki potansiyeli sahaya yansıtacak yol haritasını istişare ettik. Bu çerçevede, 2021'de imza altına aldığımız Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı güncelledik. Maden kaynaklarının keşfinden bilgi ve teknoloji paylaşımına, güvenli madencilik uygulamalarından insan kaynağı gelişimine ve yeni yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz. Nijerya ile enerji ve doğal kaynaklar alanındaki ortaklığımızı kazan kazan anlayışıyla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz."

