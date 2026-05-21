Bakan Bayraktar duyurdu: Nijerya ile madencilik alanında anlaşma imzalandı
Türkiye ile Nijerya arasında madencilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijerya ile yeni yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz. Nijerya ile enerji ve doğal kaynaklar alanındaki ortaklığımızı kazan kazan anlayışıyla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile görüştü.
UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
Görüşmenin ardından Bakan Bayraktar ve Alake, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Varılan mutabakata göre, Türkiye ve Nijerya, enerji ve doğal kaynaklar alanında karşılıklı fayda temelinde uzun vadeli iş birliği yapacak. Bu çerçevede, maden kaynaklarının keşfi noktasında iş birliği fırsatları değerlendirilecek.
BİLGİ VE UZMANLIK PAYLAŞIMI YAPILACAK
Madencilik yatırımlarının teşviki, jeolojik araştırmalar, laboratuvar çalışmaları, veri paylaşımı, mineral zenginleştirme teknolojileri, bilgi ve uzmanlık paylaşımı ile insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yürütülecek.
Ayrıca ortak projelerin geliştirilmesi, güvenli madencilik uygulamalarının teşvik edilmesi ve küçük ölçekli madencilik faaliyetlerine yönelik iş birliği imkanları da ele alınacak.