Başkan Erdoğan Trump’la ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bildirildi. Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO Ankara zirvesinin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Trump'a ABD'nin San Diego kentindeki camiye düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini ileterek, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.

'ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR'

ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Aramızda çok iyi bir ilişki var" dedi.