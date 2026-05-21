Buca açık hava çöplüğüne döndü

İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'ndeki çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Sokaklarda ve boş arazilerde biriken çöpler nedeniyle Buca adeta açık hava çöplüğüne döndü. Kaynaklar'da ortaya çıkan çevre kirliliği, vatandaşların da tepkisini çekti. Sanayi tesisleri ve boş arazilerin bulunduğu birçok noktaya gelişigüzel bırakılan inşaat atıkları, evsel çöpler, mobilyalar ve plastik yığınları her geçen gün daha da artıyor. Mermer parçaları, strafor atıkları, kırık mobilyalar, yanmış çöpler ve sanayi artıklarının yol kenarlarına kadar taşması çevrede yaşayan yurttaşları isyan ettirdi. Özellikle boş arazilere dökülen tonlarca molozun hem kötü kokuya hem de görüntü kirliliğine neden olduğu ifade edildi.

TEMİZLİK YAPILMIYOR

Belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği için büyük tepki toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı göreve çağıran vatandaşlar özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sağlık tehdidinin büyüdüğünü belirtti. Vatandaşlar, "Her yerde çöp var. Hafriyat atıkları, plastikler, eski koltuklar, evsel atıklar... Burası sanayi bölgesi ama çöplük değil. Defalarca şikâyet edilmesine rağmen yeterli temizlik yapılmıyor" diye tepkilerini dile getirdi. Sokak hayvanlarının da çöplerin arasında yaşam mücadelesi verdiği görülürken, bazı noktalarda yakılan atıkların çevreye ağır koku ve duman yaydığı dikkat çekildi. Vatandaşlar, ortaya çıkan görüntülerin hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.