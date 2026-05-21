CHP haramın sığınağı olamaz!

Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, kurultayındaki şaibe iddialarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Gözler, 1 Temmuz'a ertelenen mutlak butlan davasına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 2. arınma çağrısı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz" diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na açık açık mesaj gönderdi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları...

Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım. Ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.

CHP bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.

19 VEKİL DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası CHP'li mevcut 19 vekilin söz konusu açıklamaları retweet ettiği görüldü. CHP milletvekilleri Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, İnan Akgün Alp, Kadim Durmaz, Rahmi Aşkın Türeli ve Orhan Sarıbal, Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı. Özgür Özel'e yakın isimlerden Kılıçdaroğlu'na yükselen tepkilere ise CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Kılıçdaroğlu konuşur konuşmaz saldırıya geçiyorsunuz. Bu telaş niye? Önce CHP Genel Merkezi konuşsun" paylaşımında bulundu.