Efes-2026 Tatbikatı nefes kesiyor: Libya ve Suriye ordularına muharebe eğitimi

Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde İzmir Körfezi ile Seferihisar Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam eden EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık yetkilileri, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şu açıklamalarda bulundu:

NATO'YA BORU HATTI ÖNERİSİ: NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi; NATO'nun ortak fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir. Proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak'ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz ediyor. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkin ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecek. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO ortak fonları ekonomik ve efektif kullanılacak.

LiBYA VE SURİYE İLK KEZ KATILDI: Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapıyor. Flintlock- 2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 tatbikatına katılımıyla devam ediyor. Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline; Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekâtı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekât, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri; Libya'da "Tek Libya, Tek Ordu" hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak yürütülen faaliyetlere destek vermekte; Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlıyor. Yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatı'na katılım sağlıyor. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecek.

PATRİOTLARIN GÖREV DEĞİŞİMİ: Ülkemizde konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlanmakta ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendiriliyor. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecek. Söz konusu değişimin haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.



YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER SERGİDE

EFES-2026 kapsamında açılan Savunma Sanayii Sergisi'nde, İHA, SİHA, tanksavarlar, zırhlı araçlar başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayii sistemleri ve ürünleri sergileniyor. "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler de sergide tanıtılıyor.



TAYFUN BLOK-2 FÜZESİ İLK KEZ ENVANTERE ALINDI

MSB'nin açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerinin tatbikatta başarıyla kullanıldığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca TAYFUN Blok-2 Füzesi'nin ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA ve Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığı duyuruldu. Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 tankı, Panter ve Boran obüsleri, Hisar füze sistemleri, Korkut hava savunma silahları ve MEMATT gibi envanterdeki mevcut sistemlerin yanı sıra;

MİLKAR-A sistemi, ALKA lazer silah sistemi, MAGAS-E, TOLGA yakın hava savunma sistemi, GÖKBERK lazer silah sistemi ve kamikaze sürü dron gibi muhtelif sistemlerin ilk defa kullanıldığı açıklandı. MKE tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen Millî Deniz Topu Denizhan'ın 7'ncisinin de atışlı kabul testlerini tamamlayarak MİLGEM Projesi'nin 10'uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildiği bildirildi. Doğanbey'de açılan ve 55 savunma sanayii firmasının yer aldığı sergide, üniversiteler arası proje yarışmasında ilk 10'a giren projelerin de sergilendiği belirtildi.



MEHMETÇİK GECEYİ AYDINLATTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük tatbikatı olan EFES 2026'nın gece safhasında Mehmetçik dosta güven düşmana korku verdi. Tatbikat senaryosunda kamikaze dronların gece dalışından, özel kuvvetlerin deniz ve havadan sızmasına; SAT ve SAS timlerinin sualtı mayınlarının tahribine, komandoların düşman tanklarını PARS/OMTAS tanksavar ile ateş altına alınmasına kadar yapılan faaliyetlerde TSK adeta şov yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatın gece safhasını izledi.

HER DAKİKA NEFES KESTİ

Tatbikatın 29 aşamadan oluşan gece safhasını yerli ve yabancı basın mensupları nefesini tutarak takip etti. Tatbikatta denize bırakılması ve keşif harekâtı, ön kuvvet harekâtı kapsamında, SAT timlerinin ATAK bot ile SAS timlerinin süratli bot ile bölgeye intikali, denize bırakılması ve keşif harekâtı, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından muharebe arama kurtarma görevinin icrası heyecan uyandırdı.

DRONLARDAN GECE DALIŞI

Yüksek insansız teknolojiler de tatbikatta yerini aldı. Kamikaze yetenekli sürü dron sistemleri EFES 2026'nın gece safhasında aktif olarak kullanıldı. Senaryoda Baykar'ın K-2 ve "Sivrisinek" sistemleri ile STM tarafından geliştirilen Kargu platformları koordineli görev yaptı. Karşıt kuvvet elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi kamikaze yetenekli sürü dronlarla etkisiz hale getirildi.