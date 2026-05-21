Eski CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat isyan ateşini yaktı: CHP bunlara siper edilemez
Eski CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yolsuzluk davaları ve itirafların ardından parti yönetiminin "korumacı" tavır sergilediğini savunan Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En önemli sermayemiz olan temiz siyasete hiçbir dönem bu kadar ağır darbe vurulmamıştı" dedi. Parti yönetiminin iddialara karşı özeleştiri yapmadığını belirten Fırat, üst yönetim ve milletvekilleri hakkında herhangi bir tedbir alınmamasının parti vicdanını yaraladığını ifade etti. "Tarih bu suskunluğu affetmeyecek" diyen Fırat, sessiz kalanların yaşanan çöküşe ortak olduğunu savundu. CHP'nin hiçbir zaman tek bir genel başkanın partisi olmadığını vurgulayan Fırat, "CHP, kamunun imkânlarını kullanarak zenginleşenlere asla siper edilemez" ifadelerini kullandı.