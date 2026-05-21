Esra Albayrak’tan ailelere kritik uyarı: Çocuklar dijital kuşatma altında

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 2026 yılı Yaz Okulu Programı'nın tanıtım toplantısı dün kurumun İstanbul'daki genel merkez binasında yapıldı. Toplantıda konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekti. Dijital bağımlılığın artık yalnızca bir teknoloji meselesi olmadığını belirten Albayrak, ailelerin çocuklarını sanal dünyanın zararlarından korumak için daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

AŞIRI İYİMSER OLMAYIN

Yapay zekâ sistemleri ve dijital platformların göründüğü kadar masum olmadığını ifade eden Albayrak, çocukların özellikle sosyal medya, oyun platformları ve dijital içerikler üzerinden yoğun bir manipülasyona maruz kaldığını dile getirdi. Dijital dünyanın milyarlarca dolarlık sektör haline geldiğini belirten Albayrak, bağımlılık mekanizmasının bilinçli şekilde işletildiğini söyledi. Albayrak, ailelerin dijital dünya karşısında aşırı iyimser davranmaması gerektiğini vurgulayarak çocukların korunmasının özgürlük tartışması değil, temel ebeveyn sorumluluğu olduğunu ifade etti.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM ÖNEMLİ

Özellikle uzun yaz tatillerinde çocukların ekran başında bırakılmasının ciddi risk oluşturduğunu kaydeden Albayrak, yaz okulları ve sosyal faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Çocukların ancak insan ilişkileri içinde sağlıklı gelişebileceğini söyleyen Albayrak, yüz yüze iletişimin yerini teknolojinin dolduramayacağını belirtti. Albayrak, çocukların güvenli sosyal alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

AİLELERE DESTEK ŞART

Albayrak, çalışan anne babaların çocuklarını yaz döneminde yönlendirmekte zorlandığını belirterek STK'ların bu noktada önemli rol üstlendiğini söyledi. TÜGVA'nın yaz kamplarını "toplumsal iyilik hareketi" olarak değerlendiren Albayrak, çocukların hem zihinsel hem sosyal hem de manevi gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.



500 BİN GENÇ KATILACAK

TÜGVA'nın ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği yaz okulu programları yaklaşık 6 hafta sürüyor. Programlarda yalnızca akademik ya da dini eğitim değil sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yer alıyor. Çocukların yaz dönemini ekrandan uzak, sosyal etkileşim içinde geçirmesi için 81 ilde açılacak yaz kamplarından 500 bin öğrenci yararlanabilecek. Tam zamanlı ve yarı zamanlı seçeneklerle yürütülen yaz okullarında, öğrencilerin gün boyunca farklı etkinliklere katılması planlanıyor. Programlarda çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirmesi, takım çalışmasına alışması ve ekran süresinin azaltılması hedefleniyor. Program kapsamında öğrencilere Kuran-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, spor aktiviteleri, kültürel geziler, yarışmalar ve takım oyunları, sosyal etkinlikler ve kitap okuma çalışmaları sunuluyor. Bazı merkezlerde teknoloji, robotik ve kodlama atölyeleri de düzenleniyor.