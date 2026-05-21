Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliği yapacak
Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, COP31 sürecinde ortak projeler yürütülmesine yönelik kapsamlı bir işbirliği hayata geçirilecek. Etkinlikte konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Vakfı ile beraber çok güzel işler yapacaklarını belirterek, "Enerjimizi 'Sıfır Atık' projeleri çerçevesinde etkin bir şekilde kullanacağız. Sıfır Atık Vakfı ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. Biz, enerjimize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Vakfı ile Bakanlık arasındaki ortak projelerin tanıtım toplantısına katıldı. Sıfır Atık Vakfının binasında yapılan toplantıya Bakan Bak'ın yanı sıra Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş yer aldı.
Anlaşma kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye'de 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde ortak projeler yürütülmesine yönelik kapsamlı bir işbirliği hayata geçirilecek.
"ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
Toplantıda konuşma yapan Bakan Bak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünün önemini vurgulayarak, "Gençler, çok kıymetli. Sporcular kıymetli. Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, bir milyon öğrencimizin barındığı yurtlarımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde bulunan gençlik merkezlerimizde ve kamplarda gençlerle bir arada oluyoruz. Bu gençlerin enerjisini biz Sıfır Atık Vakfı ile nasıl birleştiririz diye düşündük. Bu enerjiyi doğamızı ve çevremizi korumak için nasıl harekete geçirebiliriz? Çevremiz yemyeşil olsun. Denizlerimiz, derelerimiz masmavi olsun istedik." diye konuştu.
Bakan Bak, dünyanın kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Çevremizi korumalıyız. Bu nereden geçiyor? Atıkları iyi yönetmekten geçiyor. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı 'Sıfır Atık' projesini en iyi uygulayan bakanlıkların bir tanesi de biziz. Çünkü bizim gençlerimiz, bu noktada çok bilinçli. Şimdi burada gençliğin enerjisini ve gönüllülüğün gücünü merkeze alan uluslararası bir iklim hareketini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"BİRÇOK PROJEYİ DESTEKLİYORUZ"
Gençlere çevreyle ilgili eğitimler vereceklerini kaydeden Bakan Bak, şunları söyledi:
"Ülkemiz, COP31 çerçevesinde Antalya'da uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelecek. Güçlü bir gençlik ile beraber gönüllülük faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Özellikle üniversitelerdeki projeler içerisinde Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) var. Burada gençlerimizin çevreyle, doğayla ve enerjiyle ilgili projeleri başta olmak üzere birçok projeyi destekliyoruz. ÜNİDES kapsamında gençlerimizin kulüplerimizde sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre alanında projeler yapmasını istiyoruz. Onları bu işin içerisinde çok daha aktif olarak kullanmak istiyoruz."