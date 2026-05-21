Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliği yapacak

"DÜNYADA BİR SU SIKINTISI VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özellikle suyu korumaları gerektiğini kaydetti.

Hayatın suyla başladığını vurgulayan Bakan Bak, şunları aktardı:

"Suyu korumamız lazım. Çevreyi korumamız lazım. Çünkü gıda lazım. İfade ettiğim gibi denizlerimizi korumamız lazım. Orada da gıda var. Plastik dolan bir kıtadan bahsediyoruz. Bunları önlememiz lazım. Bunu kim yapacak? Gençler yapacak. Çocuklar, geleceğin yöneticileri olacak. Bizim yerimizde sizler olacaksınız. Dolayısıyla bu çok önemli. Üreten, gönüllü olan ve çözüm getiren gençleri seçeceğiz. Bunlarla beraber yürüyeceğiz. 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu olacak. Biz de orada yer alacağız. Mesela suyu nasıl koruyacağız? Muslukları açık bırakmayacağız. Dişlerimizi fırçalarken su akmayacak. Çünkü su çok kıymetli. Dünyada, bir su sıkıntısı var. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Suyu doğru kullanırsanız evdeki faturanız azalır ve aileye katkı sağlarsınız. Elektriklerin gereksiz yere açık kalmasını da önlerseniz ailenizin ekonomisine katkı sağlarsınız. Böylece aileniz de ekonomik olarak size daha fazla destek olur."

Bakan Bak, üniversiteli gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Yurtlarımızda projelerle hem çevre bilincini artırıyoruz hem ekonomiyi güçlendiriyoruz hem de sıfır atık konusunda çok etkin programlar yapıyoruz. Yurtta kalan yemeği alıyoruz. Sonrasında öğrencilerimizle bu yemekleri hazırlıyoruz ve paketliyoruz. Sonrasında da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu yemekleri dağıtıyoruz. Gıda israfını azaltan, dayanışmayı ve çevre duyarlılığını güçlendiren yeni bir verimlilik yaklaşımını benimsiyoruz. Üniversiteli gençler, o sistem içerisinde canla başla çalışıyorlar ve heyecanla bunu yapıyorlar. Sıfır Atık Vakfı ile bu enerjiyi kullanarak ülkeyi daha yaşanılabilir bir yere getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda israfının önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Osman Aşkın Bak, "Ekmek ve yemek israfını azaltırsak, milyonlarca insan aç kalmayacak. İsraf etmememiz lazım. İklim meselesi de var. Bu çok önemli bir tartışma. Üniversitedeki arkadaşlarımızla bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bizim gençlerimiz gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Gençlik kamplarımızda, bu işleri yapıyoruz. Bizim üniversitede öğrencilerle beraber yaptığımız tematik kamplar var. Yurtlarımızı açıyoruz ve öğrencilerle beraber çalıştaylar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.