Havuz zulmünü bakanlık çözdü

Muğla'da, CHP'li Marmaris Belediyesi, kapalı yüzme havuzunu geçtiğimiz günlerde bakım maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle kapattı. Tesiste yarışlara hazırlanan lisanslı yüzücüler ise antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç atmak zorunda kaldı.

SABAH'ın bu skandalı duyurmasının ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Marmaris Gençlik Merkezi'ne 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğinde portatif havuz kurdu. Yaklaşık bir haftada kurulan ve yaz dönemi boyunca yüzücülerin antrenmanlarının aksamaması için kullanılacak olan havuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda törenle hizmete açıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile yüzme kulüpleri, sporcular ve velilerin de katıldığı törende konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, havuzun geçici ancak kritik bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "Bakanlığın talimatları doğrultusunda sporcuların mağduriyet yaşamaması için hizmete açtık. Havuz eğitim amaçlı kullanılacak. Yaz döneminde öğrenciler ve sporcular için önemli bir imkân sağlayacak" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Marmaris Belediyesi'ne ait havuzun kapatılmasının ardından çözüm arayışına girdiklerini belirterek, "Belediye ile yapılan görüşmelerde havuzun işletmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devralınması gündeme geldi. Ancak sorunun yalnızca işletme maliyetleriyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Bu süreçte sporculara Ortaca ve Ula'daki havuzlarda ücretsiz antrenman yapabilme imkânı sağlandı. Marmaris'e kalıcı ve daha kapsamlı bir yüzme havuzu kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Marmaris'e yarı olimpik nitelikte kalıcı bir yüzme havuzu kazandırmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Yeni kalıcı havuz projesinin müjdesini, 5 Haziran'da ilçeyi ziyaret etmesi beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bizzat açıklayacağı bildirildi.



BAYRAM HEDİYESİ

Belediyenin mağdur ettiği sporcular, bakanlığın yoğun çabaları sonrası 1 haftada inşa edilen portatif yüzme havuzuna, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kavuştu.