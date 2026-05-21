İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ’Türk Mutfağı Haftası’ paylaşımı: Kültürümüzün en güzel taşıyıcılarından

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir milletin hafızasının bazen bir türküde, bazen de aynı sofranın etrafında buluşan gönüllerde yaşadığını belirtti.

Türk mutfağının da yüzyıllardır sadece yemek değil, paylaşmanın, bereketin, misafirperverliğin ve kültürün en güzel taşıyıcılarından biri olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Bir Sofrada Miras' temasıyla bu yıl beşinci kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Anadolu'nun köklü lezzetlerini dünyaya tanıtmanın yanında, geçmişten bugüne uzanan güçlü medeniyet mirasımızı da yaşatmaktadır. Bu anlamlı vizyona öncülük eden Saygıdeğer Hanımefendi başta olmak üzere, bu değerli mirası yaşatan tüm aşçılarımıza, üreticilerimize, emek veren ve kültürümüzü geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyor, Türk Mutfağı Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."