Kampüslere küresel vizyon

İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde, üniversitede eğitim gören 80'den fazla ülkeden öğrencinin katıldığı "Uluslararası Öğrenci Günü" etkinliği düzenledi. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin toplumsal değerler etrafında birleşmesinin, empati ve dayanışma duygularının güçlendirilmesinin hedeflendiği programa, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

ULUSLARARASI EKOSİSTEMDE ÖNCÜ

Programa katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Aslında mesele ne kadar uluslararası öğrencinizin olduğu ya da kaç tane uluslararası programınızın olduğu meselesi değil; asıl mesele üniversitede uluslararası bir atmosfer yaratıp yaratamadığınızdır. Biz, İbn Haldun Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin kendilerini uluslararası bir ekosistem içinde bulmalarını sağlamak için uluslararası ofisimiz ve öğrenci ofisimizle çok sıkı çalışıyoruz; öyle ki mezun olduktan sonra dünyanın farklı ülkeleri ve bölgelerinde yaşayan entelektüellerden ve arkadaşlardan oluşan bir ağa sahip olabilsinler.

Bunu başarmak için mütevelli heyeti olarak bir dizi önlem aldık. Bunların bazılarını zorunlu kılıyoruz, bazıları isteğe bağlı, bazıları ise finansal olarak veya başka yollarla teşvik ediliyor. Dünyanın farklı yerlerinden entelektüellerin bu dünyanın hâlâ insanlığın çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak ve insanı, düşüncenin ve entelektüel tartışmanın merkezine koymak için canla başla çalıştığı bir ortama gerçekten ihtiyacımız var" diye konuştu. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan ise "Biz sadece kendi ülkemizin değil diğer ülkelerin de entelektüellerini, düşünürlerini ve liderlerini yetiştiriyoruz. Bunu, ülkemizin yarınlarını yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in de video mesaj gönderdiği programa, dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Maher Zain de eserleriyle renk kattı.