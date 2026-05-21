Lütfü Savaş “mutlak butlan” davasında çıkan kararı değerlendirdi! “Son yüzyılın en önemli davasıydı”

"Buradaki esas amaç, yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisinin konusu neydi? Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na 'şaibeli kurultayın genel başkanı' diye hitap etti. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı bir özel kanalda, bunun yanlış olduğunu ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Baktık ki bunlarla ilgili hiçbir konu konuşulmadı genel merkezimiz, Genel Başkanımız tarafından. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay delegesi ve Hatay'ın geçmiş 3 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak ve bu konuda şuurlu bir vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisinin kirletilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüm."