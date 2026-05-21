Mansur Yavaş'tan mutlak butlan açıklaması: Karar yok sayılamaz
CHP'de mutlak butlan kararı çıkması ve 38. Olağan Kurultayın iptal edilmesi sonrası açıklamalar peş peşe geldi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'in aksine yargı kararının yok sayılamaz olduğuna dikkat çekti. Yavaş, Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise kongre çağrısı yaptı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından parti içinde hareketli dakikalar yaşanıyor.
Mutlak butlan kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.
"HUKUK DEVLETİNDE YARGI KARARLARI YOK SAYILAMAZ"
Açıklamasında hukukun üstünlüğü ve anayasal sınırların önemine dikkat çeken Mansur Yavaş, kesinleşmemiş yargılama süreçlerine vurgu yaptı. Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca seçimlerin yönetimi ve denetiminin münhasıran Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisinde olduğunu hatırlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Ancak henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, mahkemenin fiilen bir kanaat ortaya koyması kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçilmesi anlamına gelmektedir."
"1-2 AY İÇİNDE KONGRE KARARI ALINMALI"
Yavaş, yaşanan hukuki sürecin parti içi tartışmalara ve bölünmelere yol açmaması gerektiğinin altını çizerek, çözüm yolu olarak demokratik teamülleri işaret etti. Gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:
"Bu nedenle yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir."