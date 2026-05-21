Mansur Yavaş’tan mutlak butlan açıklaması: Karar yok sayılamaz

Mutlak butlan kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından parti içinde hareketli dakikalar yaşanıyor.

"HUKUK DEVLETİNDE YARGI KARARLARI YOK SAYILAMAZ"

Açıklamasında hukukun üstünlüğü ve anayasal sınırların önemine dikkat çeken Mansur Yavaş, kesinleşmemiş yargılama süreçlerine vurgu yaptı. Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca seçimlerin yönetimi ve denetiminin münhasıran Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisinde olduğunu hatırlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Ancak henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, mahkemenin fiilen bir kanaat ortaya koyması kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçilmesi anlamına gelmektedir."