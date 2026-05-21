Mehmet Akif Ersoy’a 266 yıl hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy soruşturması tamamlandı. 7 sanığın yer aldığı kirli çarkın anlatıldığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Ersoy liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütün, kadın mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığını, düzenlenen partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığı iddianamede vurgulandı. Örgüt üyelerinin ise Ersoy'un nüfuzundan faydalanmak sistemli bir şekilde kadınları Ersoy'la tanıştırdıkları aktarıldığı iddianamede, örgüt üyelerinin rolleri de tek tek anlatıldı. İddianamede 11 eylemden sorumlu tutulan tutuklu Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.