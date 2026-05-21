MKE’den mavi vatana yerli güç
Makine ve Kimya Endüstrisi, TSK'nın operasyon gücünü artıracak olan yerli ve millî savunma sistemlerini üretmeye devam ediyor. Son olarak, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10'uncu gemiye konuşlandırılacak olan 7'nci DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayıp geminin inşa edildiği tersaneye teslim edildi. Dünyada birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm millî deniz topu, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen sistem, 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sunuyor. Düşük radar izine sahip modern tasarımı ve çoklu görev kabiliyetiyle öne çıkan DENİZHAN-76, dost ve müttefik ülkelerin de dikkatini çekiyor. DENİZHAN-76'dan elde edilen tecrübe ile 127 mm millî deniz topu geliştirme çalışmaları sürüyor.