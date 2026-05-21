Resmi Gazete'de yayımlandı: Bilgi Üniversitesi kapatıldı!
Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyım tarafından yönetilen, Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla kapatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında şu ifadeler kullanıldı:
"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."