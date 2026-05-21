SON DAKİKA | CHP’de mutlak butlan kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönüyor

Son dakika haberleri... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ilişkin açılan davada kararını açıkladı.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTI

Mahkeme, söz konusu kongre ve kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmederek, yapılan seçimleri "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) sebebiyle sakat kabul etti.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

